Помогите!!!!! Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5(-8у-х) при х=0,7 у=-0,1
Математика
Помогите!!!!! Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5(-8у-х) при х=0,7 у=-0,1
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Гость:
Вроде бы так делается
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