Помогите!!!!! Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5(-8у-х) при х=0,7 у=-0,1

Математика

Помогите!!!!! Упрости выражение и найди его значение -2,1х-0,4(х-5у)+1,5(-8у-х) при х=0,7 у=-0,1

Автор: Гость