Снаряд вылетел из орудия со скоростью 100 м/с под некоторым углом к горизонту Опред??лите скорость снаряда на высоте 500м. Ускорение свободного падения принять за 9.8 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь .
Физика
Снаряд вылетел из орудия со скоростью 100 м/с под некоторым углом к горизонту Опред??лите скорость снаряда на высоте 500м. Ускорение свободного падения принять за 9.8 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗСЭ: m V0^2 / 2 = m g h + m V^2 / 2, V0^2 = 2 g h + V^2, V = sqrt( V0^2 - 2 g h ), V = sqrt( 10^4 - 2 * 9,8 * 500), V = 14,142 м/с
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