Снаряд вылетел из орудия со скоростью 100 м/с под некоторым углом к горизонту Опред??лите скорость снаряда на высоте 500м. Ускорение свободного падения принять за 9.8 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь .

Физика

Снаряд вылетел из орудия со скоростью 100 м/с под некоторым углом к горизонту Опред??лите скорость снаряда на высоте 500м. Ускорение свободного падения принять за 9.8 м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь .

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