Правила написания сложных слов через дефис

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Правила написания сложных слов через дефис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через дефис пишутся сложные терминологические образования, называющие: разнообразные приборы, механизмы, технические устройства, профессиональные понятия в разных сферах деятельности с корнем: вакуум-:  вакуум-аппарат, вакуум-компрессор, вакуум-насос ;
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