Упростите выражение 9x в квадрате-(2+3x)(2-3x)
Алгебра
Упростите выражение 9x в квадрате-(2+3x)(2-3x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x²-(2+3x)(2-3x)=9x²-(4-9x²)=18x²-4
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