Весна незаметно переходит в лето .На сухих местах высыхают мхи, хвоя , трава.Сильно припекает солнце.Выделить части речи.
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Весна незаметно переходит в лето .На сухих местах высыхают мхи, хвоя , трава.Сильно припекает солнце.Выделить части речи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сущ. нареч. глаг. пред. сущ.. Пред. прил. сущ. глаг. сущ. , сущ. , сущ. Нареч. глаг. сущ..
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