В кино пришло 100 ребят. На приключенческий купили 87 билетов, на камедию 63 билета. Сколько ребят посмотрело фильм

Математика

В кино пришло 100 ребят. На приключенческий купили 87 билетов, на камедию 63 билета. Сколько ребят посмотрело фильм

Автор: Гость