В кино пришло 100 ребят. На приключенческий купили 87 билетов, на камедию 63 билета. Сколько ребят посмотрело фильм
Математика
В кино пришло 100 ребят. На приключенческий купили 87 билетов, на камедию 63 билета. Сколько ребят посмотрело фильм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63+87=150 2)150-50=50
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