Как понимать разложить многочлен на множители

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В общем случае разложение многочленов на множители не всегда возможно. Но существует несколько случаев, когда это выполнимо. 1. Если все члены многочлена содержат в качестве сомножителя одно и то же выражение, то его можно вынести за скобки (см. раздел “Одночлены и многочлены”). 3. Иногда включение новых взаимно уничтожающихся членов помогает разложить многочлен на множители. 2. Иногда, группируя члены многочлена в скобки, можно найти общее выражение внутри скобок, это выражение можно вынести в качестве общего множителя за скобки, а после этого другое общее выражение окажется внутри всех скобок. Тогда его следует также вынести за скобки и многочлен будет разложен на множители.