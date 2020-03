Помогите написать 10 предножений, как я провела весенние каникулы

Гость: Гость:

этом году я провела весенние каникулы в Альпах. Мы были там в течение 5 дней. Я была с мамой, папой и братом. Мы жили в небольшом доме. Мы хорошо провели время. Было 7 - 10 градусов ниже нуля, так что каждый день мы были в горах. Все было белым.. Мы были в горах около 5-8 часов в день. В качестве развлечения нам предложили катание на лыжах, санях и сноуборде.Я люблю кататься на санках и коньках, но я не знаю, как кататься на лыжах. В начале, я пошла на курсы на катание на лыжах. Я узнал, как стоять на лыжах, как двигаться правильно. Инструктор был очень вежливым и помог мне. Вечером мы ходили в кино и в комнату отдыха. Мне понравилось мое путешествие. Я хотела бы посетить Альпы еще раз. ------------------------------------------------------------------------------------------------ This year I spent spring break in the Alps. We were there for 5 days. I was with my mother, father and brother. We lived in a small house. We had a good time. It was 7 - 10 degrees below zero, so every day we were in the mountains. Everything was white .. We were in the mountains about 5-8 hours a day. As entertainment we were offered skiing, sledding and snowboarding.I love sledding and skating, but I do not know how to ski. In the beginning, I went to courses in skiing. I learned how to stand on skis, how to move correctly. The instructor was very polite and helped me. In the evening we went to the cinema and to the rest room. I enjoyed my trip. I would like to visit the Alps again.