Сообщение на тему "Враги стрижей".
Окружающий мир
Сообщение на тему "Враги стрижей".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из рассказа: у стрижей было 4 врага это - коршун, ворона, чёрная гадюка, сокол.
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