Сумма двух последовательных чисел равна 452. найдите эти числа.

Математика
Сумма двух последовательных чисел равна 452. найдите эти числа.
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Гость:
Я думаю, что это числа 225 и 227
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