В первой трети 18 века это блюдо выносилось на ца

История
В первой трети 18 века это блюдо выносилось на ца
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это блюдо - жареная птица(какая точно не известно)
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