Князь Иван из lt;lt;Повести о Еруслане Лазаревиче gt;gt;... A)убил змия Феодула-царя B)вылечил царя Лазаря C) отправился в Индию D)дал Еруслану в жёны Кондурию ПОМОГИ СРОЧНО НАДО

История
Князь Иван из lt;lt;Повести о Еруслане Лазаревиче gt;gt;... A)убил змия Феодула-царя B)вылечил царя Лазаря C) отправился в Индию D)дал Еруслану в жёны Кондурию ПОМОГИ СРОЧНО НАДО
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Гость:
Правильный ответ- А)Убил змия Феодула-царя
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