Князь Иван из lt;lt;Повести о Еруслане Лазаревиче gt;gt;... A)убил змия Феодула-царя B)вылечил царя Лазаря C) отправился в Индию D)дал Еруслану в жёны Кондурию ПОМОГИ СРОЧНО НАДО

История

Князь Иван из lt;lt;Повести о Еруслане Лазаревиче gt;gt;... A)убил змия Феодула-царя B)вылечил царя Лазаря C) отправился в Индию D)дал Еруслану в жёны Кондурию ПОМОГИ СРОЧНО НАДО

Автор: Гость