Сочинение на тему„Я хочу стать певцом"
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Сочинение на тему„Я хочу стать певцом"
Ответ(ы):
Гость:
Я очень хочу стать знаменитым певцом. Зачастую смотрю передачу "Голос", мечтаю туда попасть и попасть в финал. Всё это началось с детства, когда я начал ходить на хор. У меня был абсолютный слух и я пел, хотя и сейчас пою в хоре, один из лучших. Мне очень нравиться петь в хоре, в концертном составе. Почти каждый урок мы ездим на концерты и поём разные песни. Конечно, любой может стать Певцом, если он будет очень старательно заниматься голосом и слухом, как я. В мире много знаменитых певцов, Россия этим знаменита. Мои одноклассники тоже хотят стать певцами. Певец - профессиональный музыкант. Помимо голоса, надо уметь и играть на фортепиано, прочих инструментах. В мире очень много разных профессий, разных работ. Но мне больше нравится быть певцом, талантливым певцом! :) Удачи :)
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