На пруду плавает 4 утки и 8 гусей на берег вышли три утки и столько же гусей Сколько уток и сколько гусей осталось в воде

Математика

На пруду плавает 4 утки и 8 гусей на берег вышли три утки и столько же гусей Сколько уток и сколько гусей осталось в воде

Автор: Гость