Здравствуйте! Пожалуйста, напишите сообщение на тему "Природное сообщество Астра??анской области". Даю 15 баллов. Заранее спасибо. P. S. Сообщение нужно на сегодня на 18:00.
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Здравствуйте! Пожалуйста, напишите сообщение на тему "Природное сообщество Астра??анской области". Даю 15 баллов. Заранее спасибо. P. S. Сообщение нужно на сегодня на 18:00.
Ответ(ы):
Гость:
Астраханский заповединк - один из первых советских заповедников, созданный в 1919 г. К концу XIX века природа дельты Волги была сильно нарушена из-за роста населения и активной охоты на птиц и животных.
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