Сопротивление одной из трех одинаковых соединенных параллельно электроламп 300 ом, а сила тока в не 0,4 а. определите напряжение на лампах
Физика
Сопротивление одной из трех одинаковых соединенных параллельно электроламп 300 ом, а сила тока в не 0,4 а. определите напряжение на лампах
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