Юмористическое сочинение про ежика и использовать слово слишком
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Юмористическое сочинение про ежика и использовать слово слишком
Ответ(ы):
Гость:
Как то летом мы поехали на дачу. Дача находилась неподалеку от леса, поэтому к нам во двор приходила разная живность. В один жаркий день к нам пришел маленький ежик. Он был слабым, он наверное потерял маму, потому что долго не уходил от нас. Мы решили забрать его к себе. Мы дали ему молочка и он так фыркнул, что обрызгал весь пол и свою головку, он еще пытался себя вылезать, но у него не вышло. Вот так и начал жить у нас ежик.
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