Лежит на столе хлеб, ароматный, теплый еще с золотистой корочкой. Это золотого огн?? на нем позолота. Да не только от огня. Золотое зерно на муку мололи. А зерно в золотом колосе на стебле золоченом качалось, чистой росой умыва...

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Лежит на столе хлеб, ароматный, теплый еще с золотистой корочкой. Это золотого огн?? на нем позолота. Да не только от огня. Золотое зерно на муку мололи. А зерно в золотом колосе на стебле золоченом качалось, чистой росой умывалось. Солнечные лучи оно в себя вобрало. От ласкового солнца позолота у хлеба. Но только ли от него. определить падеж имен прилагательных

Автор: Гость