Помогите Выберите один правильный вариант ответа (блок А): 1. Реагирует с соляной кислотой, но не с водой, оксид 1) SiO2 2) N2O3 3) Na2O 4) Fe2O3 2. Кислотой является 1) NaH 2) SiH4 3) HI 4) NH3 3. Формулы тол...

Химия

Помогите Выберите один правильный вариант ответа (блок А): 1. Реагирует с соляной кислотой, но не с водой, оксид 1) SiO2 2) N2O3 3) Na2O 4) Fe2O3 2. Кислотой является 1) NaH 2) SiH4 3) HI 4) NH3 3. Формулы только основных солей указаны в ряду 1) KHCO3, Na2Cr2O7, (CuOH)2SO4 2) (FeOH)NO3, (CuOH)2CO3, MgOHCl 3) Ca(HCO3)2, ZnS, (FeOH)Cl 4) CuCl2, NaHSO3, (AlOH)Cl2 4. Солью является 1) СаН2 2) РС13 3) [СН3NН3]С1 4) С6Н5NH2 5. Ни с водой, ни с раствором гидроксида натрия не реагирует 1) SiO2 2) SO3 3) ВаО 4) NO 6. Нитрат кальция можно получить при взаимодействии 1) оксида кальция и нитрата бария 2) карбоната кальция и нитрата калия 3) гидроксида кальция и азотной кислоты 4) фосфата кальция и нитрата натрия 7. Реакция протекает необратимо в случае взаимодействия 1) NaOH и CuCl2 2) LiOH и CaCl2 3) BaCl2 и Al(NO3)3 4) NH4NO3 и MgSO4 8. Реакция НЕ идет до конца при взаимодействии 1) FeCl3 и Na2CO3 2) HCl и KOH 3) BaCl2 и K2SO4 4) (NH4)2SO4 и NaOH 9. Слабый электролит 1) хлорная кислота 2) сульфид цинка 3) перманганат калия 4) гидроксид натрия 10. До конца идет гидролиз 1) карбоната железа (III) 2) сульфида натрия 3) стеарата калия 4) нитрата серебра

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