Выпишите слова с чередующимися гласными в корне, группируя их в колонии по правил??м правописания. 1) Люди пишут, а время ст..рает, всё ст..рает, что можно ст..реть. Но скажи, если слух ум..рает, разве должен и звук ум..реть? ...

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Выпишите слова с чередующимися гласными в корне, группируя их в колонии по правил??м правописания. 1) Люди пишут, а время ст..рает, всё ст..рает, что можно ст..реть. Но скажи, если слух ум..рает, разве должен и звук ум..реть? 2) Слушает ласково песни глубокие с запада розовой лентой з..ря. 3) Однако же ещё тарелку он б..рёт, сб..рается с последней силой и очищает всю. 4) Снег надает, мелькает, вьётся, л..жится белой пеленой. 5) Одни пол..гали, что Врунгель- не иначе как старый морской волк на покое. 6) Что волки жадны-всякий знает: волк, евший, никогда костей не разб..рает. 7) Сосны до неба хотят дор..сти, небо ветвями хотят подмести, чтобы в течение года ясной стояла погода.

Автор: Гость