Mgo+co2=.... na+h2o=.... cao+h2o...... so3+h2o... so2+h2o=...
Химия
Mgo+co2=.... na+h2o=.... cao+h2o...... so3+h2o... so2+h2o=...
Ответ(ы):
Гость:
MgO+CO2= MgCO3 2Na +2 H2O =2NaOH + H2 CaO +H2O = Ca(OH )2 SO3 + H2O = H2SO4 SO2 + H2O = H2SO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из одной и той же одновременно в противоположных напоавлениях отправились два по??зда товарный и пассажирский. товарный двигался со скоростью 60 км...
Окружающий мир
Математика
Автотуристы за 3 дня проехали 360 км;в 1 день они проехали 2\5,а во 2 день 3\8 всего пути.Сколько километров проехали автотуристы в 3 день?
Русский язык