Грумант – это русское название 1) острова Врангеля 2) Земли Франца-Иосифа 3) острова Шпицберген
География
Грумант – это русское название 1) острова Врангеля 2) Земли Франца-Иосифа 3) острова Шпицберген
Ответ(ы):
Гость:
Острова Шпицберген .......................
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