Найти площадь прямоугольника, длина которого равна √45 см, а ширина √5см.
Алгебра
Найти площадь прямоугольника, длина которого равна √45 см, а ширина √5см.
Ответ(ы):
Гость:
S=ab => S= √45 * √5 S= √45*5 S= √225 S=15.
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