У маши было 5 котят.троим она повязала ленточки,а троим бантики. Сколько котят получили одинаковые повязки
Математика
У маши было 5 котят.троим она повязала ленточки,а троим бантики. Сколько котят получили одинаковые повязки
Ответ(ы):
Гость:
3 + 3 = 6 котятам надо повязать ленточки и бантики вместе 6 - 5 = 1 котёнок имеет и бантик и ленточку Ответ 1 котёнок
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