У маши было 5 котят.троим она повязала ленточки,а троим бантики. Сколько котят получили одинаковые повязки

Математика

У маши было 5 котят.троим она повязала ленточки,а троим бантики. Сколько котят получили одинаковые повязки

Автор: Гость