Вставьте пропущенные слова (1) Во время .... хламидомонада размножается бесполым с??особом. (2)При это в материнской клетке образуются подвижные... (3) Половое размножение происходит при .... (4) .... от разных особей выходят ...

Биология

Вставьте пропущенные слова (1) Во время .... хламидомонада размножается бесполым с??особом. (2)При это в материнской клетке образуются подвижные... (3) Половое размножение происходит при .... (4) .... от разных особей выходят в воду и соединяются попарно. (5) В результате образуется ... А)зародыш Б)гамета В)зигота Г)зооспора Д)неблагоприятные для жизни условия Е)благоприятные для жизни условия

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