Скольки равен третья четверть 12? решение Очень надо помогите Спасибо❤

Математика
Скольки равен третья четверть 12? решение Очень надо помогите Спасибо❤
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Три четверти от 12.3/4 от 12.12:4х3=9

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