4 5/12-1 1/2:(2 1/2+8/15)•1 4/5= помогите решить дроби пож... по действиям

Гость: Гость:

1) 2 1/2+8/15 =2 15/30 +16/30 =2 31/30 =91/30 2)1 1/2 : 91/30 = 3/2 : 91/30 = 45/91 3) 45/91 *1 4/5 = 45/91 * 9/5 = 81/91 4) 4 5/12 -81/91= 3 17/12 -81/91= 3 1547/1092 -972/1092 =3 575/1092 ерунда какая-то получилась, но по действиям вроде все верно