Благодаря условиям вечного мира 1686 года с речью посполитой россия впервые в исстории.... Помогите! А:получила выход к Черному морю. В: вступила в европейскую коалокацию. С: получила границу с Германской империей. D: добилась ...
История
Благодаря условиям вечного мира 1686 года с речью посполитой россия впервые в исстории.... Помогите! А:получила выход к Черному морю. В: вступила в европейскую коалокацию. С: получила границу с Германской империей. D: добилась признания царского титула правителей.
Ответ(ы):
Гость:
Получила выход к морю. вроде это при Петре первом
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