Благодаря условиям вечного мира 1686 года с речью посполитой россия впервые в исстории.... Помогите! А:получила выход к Черному морю. В: вступила в европейскую коалокацию. С: получила границу с Германской империей. D: добилась ...

История

Благодаря условиям вечного мира 1686 года с речью посполитой россия впервые в исстории.... Помогите! А:получила выход к Черному морю. В: вступила в европейскую коалокацию. С: получила границу с Германской империей. D: добилась признания царского титула правителей.

Автор: Гость