Помогитееее.... Сколько грамм оксида серы(II) образуется при сжигании 8г. серы?
Химия
Помогитееее.... Сколько грамм оксида серы(II) образуется при сжигании 8г. серы?
Ответ(ы):
Гость:
Записываем уравнение. 2S + O2 = 2SO2 Молярная масса серы равна 32 грамм на моль. Находим ее молекулярную массу. Mr = 32* 2 = 64 (у нас 2 моль.) Теперь тоже самое делаем с SO2 M (SO2) = 64 гр/моль. Mr (SO2) = 128. Составляем пропорцию. x= 128*8/64=16 грамм. Ответ 16 грамм
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