Папе 37 лет, а маме 32 года. На сколько лет мама моложе папы? На сколько лет мама будет моложе папы через 3 года?

Математика
Папе 37 лет, а маме 32 года. На сколько лет мама моложе папы? На сколько лет мама будет моложе папы через 3 года?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
37-32=5 на 5 лет мама моложе папы 37+3=40 столь лет будет папе через 3 года 32+3=35 столько лет будет маме через 3 года 40-35=5 на 5 лет мама будет моложе папы, последние три действия это просто объяснение что ничего не изменится даже если пройдет 25 лет все равно она будет моложе на 5 лет
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