В первой трети XVII века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь: А)студень В)пироги С)жареные птицы D)осетровая икра

История

В первой трети XVII века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь: А)студень В)пироги С)жареные птицы D)осетровая икра

Автор: Гость