В первой трети XVII века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь: А)студень В)пироги С)жареные птицы D)осетровая икра

История
В первой трети XVII века это блюдо выносилось на царских пирах в первую очередь: А)студень В)пироги С)жареные птицы D)осетровая икра
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Ответ(ы):
Гость:
Ответ будет с)жареные птицы
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