В первом банке одну турецкую лиру можно купить за 20,5 рубля. Во втором банке 160 литр-за 3264 рубля. В третьем банке 6о литров стоят 1218 рублей. Какую наименьшую сумму (в рублях) придется заплатить за 70 турецких лир?

Алгебра

В первом банке одну турецкую лиру можно купить за 20,5 рубля. Во втором банке 160 литр-за 3264 рубля. В третьем банке 6о литров стоят 1218 рублей. Какую наименьшую сумму (в рублях) придется заплатить за 70 турецких лир?

Автор: Гость