В первом банке одну турецкую лиру можно купить за 20,5 рубля. Во втором банке 160 литр-за 3264 рубля. В третьем банке 6о литров стоят 1218 рублей. Какую наименьшую сумму (в рублях) придется заплатить за 70 турецких лир?
Алгебра
В первом банке одну турецкую лиру можно купить за 20,5 рубля. Во втором банке 160 литр-за 3264 рубля. В третьем банке 6о литров стоят 1218 рублей. Какую наименьшую сумму (в рублях) придется заплатить за 70 турецких лир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3264-160=20.4 - во втором банке 1218-60=20,3 - в третем банке 70*20,3=1421 - ответ
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