Разрежьте прямоугольник , длина которого 9 см ,а ширина 4 см , на две равные части , из которых можно составить квадрат . Изобразите на рисунке .

Математика
Разрежьте прямоугольник , длина которого 9 см ,а ширина 4 см , на две равные части , из которых можно составить квадрат . Изобразите на рисунке .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начерти прямоугольник(слева на право) потом раздели точками длину 9 см по 3 см.Потом от первой точки опустись вниз на 2 см,потом прочерти вправо 3 см,далее опустись вниз на 2 см.  
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