Разрежьте прямоугольник , длина которого 9 см ,а ширина 4 см , на две равные части , из которых можно составить квадрат . Изобразите на рисунке .

Математика

Разрежьте прямоугольник , длина которого 9 см ,а ширина 4 см , на две равные части , из которых можно составить квадрат . Изобразите на рисунке .

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