Cu(OH)2 = CuO + H2O Найдите массу оксида меди (II), образовавшего\ при разложении 39,2 гидроксида меди (II)  

Химия
Cu(OH)2 = CuO + H2O Найдите массу оксида меди (II), образовавшего\ при разложении 39,2 гидроксида меди (II)  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                     Решение: m(CU(OH)2)=39,2             CU(OH)2=CUO+H2O                                           n=m/M m(CUO)-?                            n(CU(OH)2)=m(CU(OH)2)/ M(CU(OH)2)                                           n(CU(OH)2)=39,2/98=0,4 моль                                            n(CUO)-X                                              0,4/1=X/1                                           X=0,4 МОЛЬ-n(CUO)                                           m=n*M                                           m(CUO)=0,4*80=32г          ОТВЕТ:32г 
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