Cu(OH)2 = CuO + H2O Найдите массу оксида меди (II), образовавшего\ при разложении 39,2 гидроксида меди (II)
Химия
Cu(OH)2 = CuO + H2O Найдите массу оксида меди (II), образовавшего\ при разложении 39,2 гидроксида меди (II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: m(CU(OH)2)=39,2 CU(OH)2=CUO+H2O n=m/M m(CUO)-? n(CU(OH)2)=m(CU(OH)2)/ M(CU(OH)2) n(CU(OH)2)=39,2/98=0,4 моль n(CUO)-X 0,4/1=X/1 X=0,4 МОЛЬ-n(CUO) m=n*M m(CUO)=0,4*80=32г ОТВЕТ:32г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
у гороха нормальный рост наследуется как доминантный признак. Нормальное растение гороха скрестили с карликовым. В потомстве произошло расщепление ...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу, с вопросами к каждому действию. Задача: из двух городов, расстояние между которыми 846 км, вышли одновременно на...
Математика
В столовой 5 дней расходовали по 12 кг крупы , а 2дня - по 9 кг. Сколько крупы израсходовали за все эти дни?