Прямоугольное Дно бассейна в котором плавают по утрам витя и его друзья сложено з 4 равных треугольников плит площадью 15 м в квадрате каждая Длинна бассейна 10 м сможет ли витя 2 с переплыть этот бассейн по ширене если каждую ...

Математика

Прямоугольное Дно бассейна в котором плавают по утрам витя и его друзья сложено з 4 равных треугольников плит площадью 15 м в квадрате каждая Длинна бассейна 10 м сможет ли витя 2 с переплыть этот бассейн по ширене если каждую он проплывает 2 м

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