Прямоугольное Дно бассейна в котором плавают по утрам витя и его друзья сложено з 4 равных треугольников плит площадью 15 м в квадрате каждая Длинна бассейна 10 м сможет ли витя 2 с переплыть этот бассейн по ширене если каждую ...

Математика
Прямоугольное Дно бассейна в котором плавают по утрам витя и его друзья сложено з 4 равных треугольников плит площадью 15 м в квадрате каждая Длинна бассейна 10 м сможет ли витя 2 с переплыть этот бассейн по ширене если каждую он проплывает 2 м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=15*4=60м в квадрате a=10м  b= x x*10= 60 x=60/10 x=6 Ответ 6 м ширина 6/2=3секунды ответ не сможет витя проплыть за 2 секунды 
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