по толковому словарику определите различие в лексическом значении слов кафтан,сюртук,косоворотка. В какую тематическую группу входят эти слова? Составте с ними предложения,употребляя деепричастия ипричастия от глаголов одеть и ...

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КАФТАН, -а, м. Старинная мужская долгополая верхняя одежда. * Тришкин кафтан (разг. неодобр.) — о частичных и внешних исправлениях, только вредящих делу, не приносящих пользы [по одноименной басне И. А. Крылова]. II уменьш.-унин. кафтанишко, -а, мн. -шки, -шек, -шкам, м. II прил. кафтанный, -ая, -ое. СЮРТУК, -а,м. Род длинного двубортного пиджака, обычно в талию. Форменный с. II уменьш. сюртучок, -чка, м. II прил. сюртучный, -ая, -ое. Сюртучная пара. KOCOBOPOTKA, -и, ж. Мужская рубашка со стоячим воротом, застегивающимся сбоку.