В каком слове можно выделить корень не обращаясь к контексту А)бой б)рой В)мой Г)Вой
Русский язык
В каком слове можно выделить корень не обращаясь к контексту А)бой б)рой В)мой Г)Вой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бой Рой пчел -рой яму мой руки - мой пенал вой собаки - не вой Бой - правильный ответ
Гость:
Слово"бой"- сущ., лексич. знач. слова заключено в самом слове. Для определения лекс. знач. остальных слов требуется контекст: слова "рой, вой" могут быть как сущ-ыми (сердитый рой, протяжный вой), так и глаголами в повелит. наклонении.(рой яму, вой на луну) "мой" может быть глаголом в повелит. наклонении (мой окно) и притяж. местоим-ем(мой брат)
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