выразить 8,806 метров в дециметры сантиметры и милиметры

Математика
выразить 8,806 метров в дециметры сантиметры и милиметры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
880.6см 8806мм 88.06дм 
Гость:
880.6см 8806мм 88.06дм 
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