стержень плавает в воде таким образом, что под водой находиться 3/4 его объема.Определите плотность материала, из которого изготовлен стержень.
Физика
стержень плавает в воде таким образом, что под водой находиться 3/4 его объема.Определите плотность материала, из которого изготовлен стержень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х плотность, а плотность воды , в обьем стержня весь. Тогда а*3/4в*же=в*х*же. в и "же" сокращаются остается. а*3/4=х а=1000 кг/м3 х=750 кг/м3
Гость:
Так как тело плавает,то сила архимеда = силе тяжести. F(A)= Mg F(A)=p0gV1(p0-плотность воды) Mg=pgV V1=3/4 V 3p0gV/4=pgV => p=3p0/4=3000/4 = 750 кг/м^3 Ответ: p= 750 кг/м^3
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