составить текст со словами" пожалуйста большое спасибо" не более 5 предложений.

Гость: Гость:

В магазине. - Скажите, пожалуйста, у вас есть тетради в "клеточку"? - Есть, но только по 48 листов. - Извините, но мне нужны тетради по 18 листов. - Заходите завтра - будет привоз товара. - Большое спасибо, я зайду.