составить текст со словами" пожалуйста большое спасибо" не более 5 предложений.
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составить текст со словами" пожалуйста большое спасибо" не более 5 предложений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине. - Скажите, пожалуйста, у вас есть тетради в "клеточку"? - Есть, но только по 48 листов. - Извините, но мне нужны тетради по 18 листов. - Заходите завтра - будет привоз товара. - Большое спасибо, я зайду.
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