Окислили 2 моль метанола, а образовавшийся метаналь растворили в 200г воды. Вычислите содержание метаналя в растворе в процентах.

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Задача состоит из 2 действий: 1) рассчитать количество вещества полученного метаналя (для этого нужно правильно написать уравнение); 2) рассчитать массовую долю метаналя по формуле, для этого переведите моли метаналя в граммы и учтите, что масса раствора складывается из массы растворенного вещества и массы растворителя (в данном случае воды).