- твір-опис зовнішності людини (за власними спостереженнями)  

Гость: Гость:

Кожна людина має свою зовнішність, кожна людина індивідуальна.Має свої риси характеру,і відрізняється одна від одної зовнішнім виглядом.Я маю дуже гарну подругу - струнку,високу на зріст,з красивою фігурою.Вона має гарне русяве волосся,великі очі голубого кольору з густими віями.Обличчя кругле,на щічках гарні ямочки.Ніс витонченний,прямий.Вуста яскраво червоного кольору.І всю її зовнішність доповнюють брови темного кольору,які красивою дугою зігнулись на високому чолі.Дуже гарна і зворушлива,чуйна і добра!