Напиши о любом растении,так что бы было интересно читать она может быть правдивой или сказочной
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Напиши о любом растении,так что бы было интересно читать она может быть правдивой или сказочной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила-была давным-давно в Германии женщина, и было у нее 4 дочери: две родные и две падчерицы.Мачеха любила родных дочерей, а бедняжки-падчерицы работали не покладая рук, а ели плохо и одевались бедно.Терпели они, терпели да и взмолились к Богу: лучше смерть, чем издевательства и обиды! Господь изрек:"Виновны все!" И превратил всю семью в цветок, который немцы называют "мачеха": самый нарядный лепесток и два боковых - это мачеха и ее дочки в богатых нарядах. А пара верхних, мелких и неярких лепестков, -это падчерицы. Немцы видят в этом цветке семью иачехи и 4 девочек. А у русских он именуется анютины глазки.
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