В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна C , а острый угол равен А-альфа. Выразите периметр треугольника через С и А

Геометрия

В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна C , а острый угол равен А-альфа. Выразите периметр треугольника через С и А

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