В первый день туристы были в пути 4 часа, а во второй - 6 часов, двигаясь с одинаковой средней скоростью. Сколько километров туристы прошли за первый день, если за второй день они прошли на 18 км больше, чем за первый.

Математика

В первый день туристы были в пути 4 часа, а во второй - 6 часов, двигаясь с одинаковой средней скоростью. Сколько километров туристы прошли за первый день, если за второй день они прошли на 18 км больше, чем за первый.

Автор: Гость