В первый день туристы были в пути 4 часа, а во второй - 6 часов, двигаясь с одинаковой средней скоростью. Сколько километров туристы прошли за первый день, если за второй день они прошли на 18 км больше, чем за первый.
Математика
В первый день туристы были в пути 4 часа, а во второй - 6 часов, двигаясь с одинаковой средней скоростью. Сколько километров туристы прошли за первый день, если за второй день они прошли на 18 км больше, чем за первый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=на 2 часа больше-двигались во второй день. 2)18:2=9км/ч-скорость. 3)9*4=36км-прошли в первый день. 4)9*6=54км-прошли во второй день.
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