Напишите Постеры в защиту природы небольшой текстик 8 9 предложений(обращение к гражданам )

Биология
Напишите Постеры в защиту природы небольшой текстик 8 9 предложений(обращение к гражданам )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Экономьте бумагу – берегите деревья 2.Все на «зачистку» прибрежной зоны от мусора! 3.Морская флора и фауна под угрозой вымирания. 4.Присоединяйтесь к нам пока не слишком поздно. 5.Сейчас или никогда. 6.Люди! Зачем вы рушите то, что создано не Вами!? 7.Мы не ценим того, что имеем, а когда потеряем, обернемся назад, а назад пути уже и нет. 8.Опасно на сувениры живое тащить, Это прямой путь его погубить. 9.Но если одумаются люди И в ближайшее время это будет, Природы можно спасти хоть часть, Но потерянное не возвратить, не наверстать.
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