почему так важно , чтобы люди разных национальностей дружили? написать сочинение предложений 10  

Гость: Гость:

Люди бывают разных национальностей, но не зависимо от цвета кожи, волос. Мы должны дружить. Ведь нас объединяет многое, все мы люди и неважно в кого мы верим в аллаха или бога. Но мы также чувствуем, мыслим, воспринимаем окружающий нас духовный мир. Нельзя говорить о ком то плохо, если он не такой как ты, а наоборот его нужно поддержать. Ведь только всем вместе, объединившись можно победить любое зло! Все должно дружно жить и без войны!