почему так важно , чтобы люди разных национальностей дружили? написать сочинение предложений 10  

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почему так важно , чтобы люди разных национальностей дружили? написать сочинение предложений 10  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Люди бывают разных национальностей, но не зависимо от цвета кожи, волос. Мы должны дружить. Ведь нас объединяет многое, все мы люди и неважно в кого мы верим  в аллаха или бога. Но мы также чувствуем, мыслим, воспринимаем окружающий нас духовный мир. Нельзя говорить о ком то плохо, если он не такой как ты, а наоборот его нужно поддержать.  Ведь только всем вместе, объединившись можно победить любое зло! Все должно дружно жить и без войны!
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