Гость: Гость:

в коробке лежит 100 флажков поровну четырех цветов-красног,синего,желтого и зеленого.Какое наименьшее число флажков нужно взять не глядя,чтобы среди них оказалось хотя бы три флажка одного(любого) цвета Решение Учитывая самое неблагоприятное событие, что каждый раз достаем разный цвет флага примем: с=а*(в-1)+1 где а - количество цветов флага= 4; в - необходимое количество флажков одного цвета = 3; с - необходимо взять флажков. тогда с(3)=4*(3-1)+1=9 Проверим: 1) первый взяли- красный 2) второй взяли- синий 3) третий взяли - желтый 4) четвертый взяли - зеленый 5) пятый взяли- красный 6) шестой взяли- синий 7) седьмой взяли - желтый 8) восьмой взяли - зеленый 9) девятый взяли - или красный, или синий, или желтый, или зеленый НО он гарантированно по цвету ТРЕТИЙ.