Сколько литров азота (н.у.) образуется при сгорании 23.6г метилэтиламина?
Химия
Сколько литров азота (н.у.) образуется при сгорании 23.6г метилэтиламина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение реакции: 4CH3 - NH - C2H5 + 21O2 = 12CO2 + 18H2O + 2N2 m (CH3NHC2H5) = 236 г m (пр) = 23,6г V (N2) = 44,8 X - V (N2) составим пропорцию: x = (23,6*44,8)/236 = 4,48 л.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
в сеть напряжением 220 В включены параллельно лампа и электрическая плитка сопротивления которых соответственно равны 240 Ом и 60Ом.найдите силу то...
Физика
определите силу действующую на поверхность площадью 4 кв. метра если произведенное ей давление равно 2 Ньютона на кв. см