12 вилок стоят 325 руб 25 коп. сколько стоит 36 таких вилок?
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12 вилок стоят 325 руб 25 коп. сколько стоит 36 таких вилок?
Ответ(ы) на вопрос:
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РЕШЕНИЕ: 1. 36 : 12 = 3 2. 325 руб. 25 коп. * 3 = 975 руб. 75 коп. - всего. Ответ: 975 руб. 75 коп.
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